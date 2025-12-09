Beşiktaş'a yasaklandı: Trabzonspor maçı için flaş karar
Trabzonspor-Beşiktaş maçına Beşiktaşlı taraftarlar alınmayacak.
Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş, 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek.
Kritik maç 14 Aralık pazar akşamı oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de Trabzonspor, 34 puanla 2. sırada. Bordo mavili takım lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.
Beşiktaş ise 25 puanla 5. sırada Samsunspor'un averajla önünde bulunuyor.
BEŞİKTAŞ TARAFLARLARI PAPARA PARK'A ALINMAYACAK
Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı belli oldu.
Trabzon'da Papara Park'ta oynanacak maça siyah beyazlı taraftarların alınmayacağı açıklandı.
Karşılaşmada 3 bin güvenlik personelinin görev yapacağı da belirtildi.