Beşiktaş'a yasaklandı: Trabzonspor maçı için flaş karar

Beşiktaş'a yasaklandı: Trabzonspor maçı için flaş karar
Yayınlanma:
Trabzonspor-Beşiktaş maçına Beşiktaşlı taraftarlar alınmayacak.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş, 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

Kritik maç 14 Aralık pazar akşamı oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de Trabzonspor, 34 puanla 2. sırada. Bordo mavili takım lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.

Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi kötü haber: Şok üstüne şokBeşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi kötü haber: Şok üstüne şok

Beşiktaş ise 25 puanla 5. sırada Samsunspor'un averajla önünde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TARAFLARLARI PAPARA PARK'A ALINMAYACAK

Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı belli oldu.

2024/11/08/hbbjk.jpgTrabzon'da Papara Park'ta oynanacak maça siyah beyazlı taraftarların alınmayacağı açıklandı.

Karşılaşmada 3 bin güvenlik personelinin görev yapacağı da belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
Spor
"Köpeksiz köy bulanlar kim?" dedi soluğu Hacıosmanoğlu'nun yanında aldı
"Köpeksiz köy bulanlar kim?" dedi soluğu Hacıosmanoğlu'nun yanında aldı
Monaco'da Galatasaray maçı öncesi bomba karar
Monaco'da Galatasaray maçı öncesi bomba karar