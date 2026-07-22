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Halk TV Spor Beşiktaş'a Salah transferinde kötü haber: Bir bu eksikti

Beşiktaş'a Salah transferinde kötü haber: Bir bu eksikti

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Mohamed Salah'a bir talip daha çıktı. Suudi Arabistan'dan Al İttihad, Salah'ı kadrosuna katma peşinde.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'a Salah transferinde kötü haber: Bir bu eksikti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef Mohamed Salah transferini noktalamak.

BEŞİKTAŞ SON TEKLİFİNİ YAPTI

İlk etapta 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Mısırlı futbolcunun yüzde 35'i bulan komisyon talebi nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı. Oyuncu için son kez temasa geçen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yüzde 12 komisyon önerdi.

Beşiktaş'a Salah transferinde kötü haber: Bir bu eksikti - Resim : 1

ARABİSTAN'DAN RAKİP ÇIKTI

Mohamed Salah'ın cevabını bekleyen Beşiktaş'a rakip çıktı. Arap basınında çıkan habere göre; Al İttihad, Mohamed Salah'ı transfer etmek istiyor.

Karim Benzema'yı Al Hilal'e göndermek zorunda kalan Al İttihad, Mohamed Salah'ı transfer ederek yıldız bir ismi kadroya katma peşinde.

12 GOL VE 10 ASİST KAYDETTİ

Geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 41 maça çıkan Mohamed Salah 3 bin 150 dakika forma giydi. Mısırlı futbolcu bu sürede 12 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mohamed Salah Beşiktaş
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