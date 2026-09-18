Beşiktaş gözünü Santos'un genç yıldızına dikti

Süper Lig ve Avrupa'da iddialı bir kadro yapısı oluşturmak isteyen Beşiktaş yönetimi, genç yıldızın şartları hakkında bilgi alarak mali koşulları değerlendirmeye başladı.

Siyah-beyazlılar, uygun mali şartların oluşması durumunda Santos ile resmi bir pazarlık masası kurmayı planlıyor.

SANTOS 12 MİLYON EURO BEKLİYOR

Brezilya ekibinde sergilediği performansla dikkat çeken Gabriel Bontempo için Santos kulübünün kapıyı 12 milyon Euro bonservis bedeliyle açtığı belirtildi.

Oyuncunun Brezilya Milli Takımı'na davet edilmesinin ardından piyasa değerinin arttığını düşünen Santos yönetiminin, bu rakamdan aşağı bir bedele sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

2030 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

16 Ocak 2005 doğumlu olan ve sağ ayağını etkili kullanan Sambacı, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

Kulübü Santos ile Aralık 2030'a kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan genç oyuncu, istikrarlı yapısıyla da dikkat çekiyor.

Bontempo, 2026 sezonunda Santos formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 43 resmi maçta 6 gol ve 4 asist üreterek takımına doğrudan 10 gollük bir katkı sağladı.