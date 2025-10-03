Beşiktaş Galatasaray derbisine hazır
Yayınlanma:
Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in sekizinci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
ANTRENMAN 1 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
TFF aday kadroyu açıkladı: Galatasaray'dan kimse yok
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
TAMMY ABRAHAM'IN DURUMU BELİRSİZ
İdmanda ısınma bölümünde yer alan Abraham'ın durumu maç saatinde netleşecek.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ YARIN 20.00'DE RAMS PARK'TA
Süper Lig’in sekizinci haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.