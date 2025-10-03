TFF aday kadroyu açıkladı: Galatasaray'dan kimse yok

TFF aday kadroyu açıkladı: Galatasaray'dan kimse yok
Yayınlanma:
21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde mücadelede edecek genç millilerin aday kadrosu belli oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Litvanya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

İŞTE ADAY KADRO

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Egemen Korkmaz tarafından belirlenen 23 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor.

Kaleci: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ada İbik, Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

sdfdcs.jpg

Liverpool'dan Galatasaray maçı için olay suçlamaLiverpool'dan Galatasaray maçı için olay suçlama

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı