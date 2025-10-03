TFF aday kadroyu açıkladı: Galatasaray'dan kimse yok

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Litvanya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

İŞTE ADAY KADRO

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Egemen Korkmaz tarafından belirlenen 23 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor.

Kaleci: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ada İbik, Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

