Liverpool'dan Galatasaray maçı için olay suçlama
Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Galatasaraylı futbolculara dair suçlamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig’de Chelsea ile karşılaşacak Liverpool’da teknik direktör Arne Slot açıklamalarda bulundu.

“HAYATININ EN SERT DARBESİYMİŞ GİBİ”

Hafta içerisinde Galatasaray’a karşı alınan 1-0’lık mağlubiyet hakkında da konuşan Arne Slot, eleştirilerde bulundu. Slot, sarı-kırmızılıları kendilerini yere atmakla suçladı.

Arne Slot'tan suçlama

Arne Slot’un açıklamaları şu şekilde:

"Bir dakika önce Ekitike kaleciyle karşı karşıya kalıyor, omzundan iki-üç kez çekiliyor ama ayakta kalmaya çalışıyor. Bizim oyuncularımız da genelde böyle davranıyor. Ancak hemen ardından diğer ceza sahasında bir oyuncu ufak bir temasla yere yığılıyor ve hakem penaltı veriyor. Bu, sanki hayatının en sert darbesiymiş gibi”

“PALACE MAÇINI KAYBETMEZDİK”

"Galatasaray maçındaki hakem Palace maçını yönetseydi o karşılaşmayı kaybetmezdik. Çünkü Galatasaray maçının hakemi uzatma dakikalarının tam bitişinde düdüğü çaldı!"

“HAKEME BAĞLAYAMAYIZ”

"Yine de bu sonuçları hakemlere bağlayamayız. Daha iyi olmalıyız ve bunu yapmak için çalışacağız. Akıllı olsak da olmasak da, şanslı olsak da olmasak da, bu seviyede daha fazlasını ortaya koymalıyız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı