Beşiktaş derbisi öncesi Trabzonspor'u sarsan haber
Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelede ikinci yarı devam ediyor.
ERNEST MUÇI TAKIMI SIRTLADI
Bordo-mavililerin, ev sahibine karşı 2-1’lik üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor’un gollerini 46 ve 76. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti. Göztepe'nin golü ise 85. dakikada Dennis'ten geldi.
ONUACHU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor’da Paul Onuachu, 73. dakikada sarı kart gördü. Kart sınırında olan Onuachu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
DETAYLAR
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil,
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan
Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu,