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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi

Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'ye Kerem Akürkoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan milli futbolcu maç kadrosunda yer alacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU GERİ DÖNDÜ

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Konyaspor maçında yaşadığı beyin sarsıntısı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Kerem Aktürkoğlu geri dönüyor.

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi - Resim : 1

MAÇ KADROSUNA ALINACAK

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Kerem Aktürkoğlu maç kadrosuna dahil edilecek. Oyuncu şans verilmesi halinde ilk 11'de forma giyecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu
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