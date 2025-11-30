Beşiktaş 3-0 kaybetti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Zeren Spor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Bu sonuçla Beşiktaş, ligde oynadığı 8. maçında 5. yenilgisini aldı.
Zeren Spor ise üst üste 5. galibiyetini aldı.
Siyah - beyazlılar, ligdeki bir sonraki maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Zeren Spor ise Eczacıbaşı Dynavit deplasmanına çıkacak.
ZEREN SPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Umut Maden
Zeren Spor: Saliha Şahin, Kübra Akman, Malinov, Gatina, Janset Cemre Erkul, Lazareva (Özlem Alkan, Ceren Önal)
Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Meliushkyna, Szczurowska, Kurilo, Zeynep Sude Demirel, Buket Gülübay (Buse Kayacan Sonsırma, Ceren Nur Domaç, Leyva, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann)
Setler: 25-17, 25-12, 25-16
Süre: 71 dakika
Kaynak:Haber Merkezi / AA