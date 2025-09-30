Belediyeden onay çıktı: Tarihi stat yıkılacak

Belediyeden onay çıktı: Tarihi stat yıkılacak
İtalya Serie A'nın köklü kulüpleri Milan ve Inter'e ev sahipliği yapan, Giuseppe Meazza adıyla da tanınan San Siro Stadı’nın satışı Milano Belediye Meclisi tarafından onaylandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano Belediye Meclisi'nde dün gece geç saatlere kadar süren oturumun ardından yapılan oylamada, 20'ye karşı, 24 "evet" oyuyla stat ve çevresindeki arazinin, iki kulübe satışına yeşil ışık yakıldı.

Böylece yıllardır maçlarını dönüşümlü olarak bu statta oynayan Milano'nun iki ezeli rakibi Milan ve Inter, stadı alma hakkına sahip olacak.

''TARİHİ VE BELİRLEYİCİ BİR ADIM''

Milan ve Inter kulüpleri yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "FC Inter Milan ve AC Milan, Belediye Meclisi'nin San Siro ve çevresinin satışını onaylamasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Kulüplerin ve şehrin geleceği için tarihi ve belirleyici bir adım." ifadeleri kullanıldı.

Ortak açıklamada, kulüplerin, Milano Belediye Meclisi’nden resmi bildirimi bekledikleri belirtilerek, "Kulüpler, kendilerini en yüksek uluslararası standartlara uygun yeni bir stat inşa etmeye götürecek süreçte, sonraki adımlara güvenle ve sorumlulukla bakıyor. Hedef, en yüksek uluslararası standartları karşılayan, dünya çapında bir tesis olacak yeni bir stadyum inşa etmek. Milano için yeni bir mimari simge ve tüm dünyadaki futbol taraftarlarının tutkularının sembolü." görüşlerine yer verildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, İtalya Vergi Dairesinin stadın satış fiyatını 197 milyon avro olarak belirlediği, belediyenin 22 milyon avroluk indirim sözü doğrultusunda kulüplere satışı yapacağı belirtilirken, satış işleminin bir pürüz çıkmazsa 40 gün içerisinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

SAN SIRO STADI

İlk olarak 1926 yılında açılan ve bugüne gelene kadar yapılan ek tribünler ve tadilat çalışmalarıyla seyirci kapasitesi 75 bin 800 olan San Siro Stadı’nın bir süredir yenilenmesi ülke gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Milan ve Inter'in, artık eskiyen San Siro'nun yerine daha modern bir stat yapmak istediği biliniyor.

San Siro'nun yeniden inşası, İtalya ile Türkiye'nin ortaklaşa ev sahipliği yapmasına karar verilen 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için de önem taşıyor.

Hem uluslararası hem İtalya'daki futbol otoriteleri, İtalya'nın EURO 2032 için statlarını yenilemesi gerektiğini vurguluyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 6 Mayıs'ta İtalyan Mediaset kanalına verdiği demeçte, İtalya'yı sert şekilde eleştirerek, "En büyük futbol ülkelerinden birisiniz, sayısız dünya kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi kazandınız, ancak en kötü altyapıya sahipsiniz. Bu tartışmalardan bıktım. Artık harekete geçme zamanı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

