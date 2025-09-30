TFF'de isyan çıktı: MHK'nin kadın çalışanları aynı anda paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndaki (MHK) kadın görevliler, sosyal medyadan aynı anda yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu. Üst üste 3 MHK kadın çalışanının tepki paylaşımı "TFF'de isyan çıktı" şeklinde yorumlandı.

YÖNETİME TEPKİ GÖSTERDİLER

Gazeteci Umut Eken’in haberine göre; Kadın çalışanlar, Hakem İşleri Direktörlüğü'nün Whatsapp’ta "güncelleme" bölümünde yaptıkları paylaşımla tepkilerini dile getirdi.

''MHK’DA PANİK SÜRÜYOR''

Eken paylaşımında, "Hakem işleri direktörlüğünün tüm kadın çalışanları aynı anda aynı paylaşımı yaptı. Beylerbeyi’ndeki TFF binasında olağan dışı hareketlilik sürüyor" ifadelerini kullandı.

''YORULDUK VE HİÇBİR ŞEYE DEĞMEDİ. NOKTA!''

Yapılan paylaşımlarda, "Yorulduk ve hiçbir şeye değmedi. NOKTA!!!" mesajı yer aldı. 3 kadın çalışanın da aynı anda aynı paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

TFF İSTİFA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa ettiği yönünde çıkan haberleri yalanlamıştı.

Yapılan paylaşımda, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir.

Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanılmıştı.