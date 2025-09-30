Sivasspor skandalı fark etti: TFF'ye jet başvuru

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Ancak maçın ardından gündem, skor değil, Sakaryaspor’un sahada aynı anda 7 yabancı oyuncuyla yer alması oldu.

Bu durum, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına aykırı olduğu için “kural hatası” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Fenerbahçe maçı öncesi TFF'ye kritik başvuru

İŞTE KURAL:

TFF’nin 1. Lig için belirlediği kurallara göre, sahada aynı anda en fazla 6 yabancı futbolcu bulunabiliyor. Sakaryaspor ise mücadeleye Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç ile başladı.

İkinci yarıda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder’in oyuna girmesiyle birlikte sahadaki yabancı sayısı 7’ye yükseldi.

SİVASSPOR SKANDALI FARK ETTİ

Durumu tespit eden Sivasspor yönetimi, TFF’ye resmi başvuruda bulunma kararı aldı. Eğer federasyon kural ihlalini doğrularsa, karşılaşmanın Sivasspor lehine 3-0 hükmen galibiyetle tescillenmesi gündeme gelecek.

Sivasspor, Sakaryaspor'un kadrosuna itirazda bulundu

SAKARYASPOR'DA KRİZ DİNMİYOR

Yeşil - Siyahlı ekipte geçen hafta da Pendikspor karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından Caner Erkin ve Burak Altıparmak arasında yaşanan fiziksel tartışma dikkat çekmişti. Olay sonrası iki oyuncu da kadro dışı bırakılmıştı. Bu gelişmeler, Sakaryaspor’da teknik ve yönetimsel krizlerin derinleştiğine işaret ediyor.

HÜKMEN YENİLGİ ÇIKACAK MI?

TFF’nin vereceği karar, hem puan tablosunu hem de ligdeki adalet algısını doğrudan etkileyecek. Sakaryaspor cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken Sivasspor yönetimi hükmen galibiyet kararının çıkmasını bekliyor.