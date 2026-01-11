Beşiktaş 3-1'lik skorla yıkıldı
Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nde sahasında VakıfBank'a 3-1 mağlup oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
BEŞİKTAŞ 10. MAĞLUBİYETİNİ ELDE ETTİ
Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 15 maçlık galibiyet serisini sürdürdü. Beşiktaş ise 10. kez mağlup oldu.
MAÇTAN DETAYLAR
- Salon: Burhan Felek Vestel
- Hakemler: Tuncay Sevim, Yusuf Kaynar
- Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Yasemin Özel, Ceren Nur Domaç, Leyva, Buse Kayacan, Merve Tanıl)
- VakıfBank: Dangubic, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Boskovic (Aylin Acar, Cazaute, Cansu Özbay, Ogbogu, Zehra Güneş, Markova)
- Setler: 14-25, 23-25, 25-23, 14-25
- Süre: 113 dakika (24, 33, 32, 24)