Beşiktaş 3-1'lik skorla yıkıldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

BEŞİKTAŞ 10. MAĞLUBİYETİNİ ELDE ETTİ

Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 15 maçlık galibiyet serisini sürdürdü. Beşiktaş ise 10. kez mağlup oldu.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Burhan Felek Vestel

Burhan Felek Vestel Hakemler: Tuncay Sevim, Yusuf Kaynar

Tuncay Sevim, Yusuf Kaynar Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Yasemin Özel, Ceren Nur Domaç, Leyva, Buse Kayacan, Merve Tanıl)