Belçika'da TFF depremi

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Ay-yıldızlı kafile Belçika'ya ulaşırken, Türkiye Futbol Federasyonu heyetinin havalimanında sorun yaşadığı iddia edildi.

MİLLİ TAKIM SORUNSUZ GEÇTİ

Karşılaşma için Belçika'ya giden A Milli Takım kafilesinin pasaport işlemlerinin ardından ülkeye giriş yaptığı öğrenildi. Futbolcular ve teknik heyetin işlemlerini sorunsuz şekilde tamamladığı belirtildi.

TFF HEYETİNE EK KONTROL

İddialara göre aynı uçakla Belçika'ya giden Türkiye Futbol Federasyonu heyeti ise havalimanında ek kontrollerle karşılaştı. Yapılan işlemler nedeniyle federasyon yetkililerinin beklemek zorunda kaldığı ifade edildi.

GİRİŞ İZNİ GECİKTİ

HT Spor'un haberine göre, milli takım kafilesi ülkeye giriş yaptıktan sonra TFF heyetinin işlemleri uzadı. Haberde, federasyon heyetine zorluk çıkarıldığı ve bir süre ülkeye girişlerine izin verilmediği öne sürüldü.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Yaşanan gelişmeyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yapılmazken, olayın detaylarının önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

A Milli Takım ise Belçika karşılaşmasının hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdürmeye devam ediyor.