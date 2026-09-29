Belçika teknik direktörü Van Bommel'den flaş Türkiye yorumu

Belçika ile Türkiye arasında oynanacak kritik UEFA Uluslar Ligi mücadelesi öncesi, rakip teknik direktör Mark van Bommel'den A Milli Takımımızın üzerindeki baskıya dikkat çeken iddialı açıklamalar geldi.

Hollandalı çalıştırıcı, ilk iki maçını kaybeden Türkiye'nin sahaya büyük bir baskı altında çıkacağını belirtti.

İtalya deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle dönen ve FIFA sıralamasında 31. sıraya gerileyen A Milli Futbol Takımımız, gruptaki üçüncü sınavında Belçika ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Kritik mücadele öncesi Belçika cephesinden ilk iddialı açıklamalar geldi. Kırmızı Şeytanlar'ın teknik patronu Mark van Bommel, "Bizim Çocuklar"ın içinde bulunduğu zorlu duruma dikkat çekti.

VAN BOMMEL'DEN GALİBİYET VURGUSU

Türkiye karşılaşmasının gruptaki dengeler açısından önemine vurgu yapan Hollandalı teknik adam, hedeflerinin mutlak üç puan olduğunu dile getirdi. Van Bommel yaptığı açıklamada, "Cuma günü Türkiye'ye karşı kazanmak istiyoruz. Her maçtaki amacımız bu. Türkiye de ilk iki maçını kaybettikten sonra üzerinde büyük bir baskı hissedecektir ve bu durumla sahaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Turnuvadaki genel stratejilerine de değinen tecrübeli çalıştırıcı, temel hedeflerinin grubu ilk iki sıradan birinde tamamlamak olduğunu sözlerine ekledi.

ZORLU MÜCADELE 2 EKİM CUMA GÜNÜ

Milli takımımızın gruptaki kaderini yakından ilgilendiren bu zorlu Belçika deplasmanı, 2 Ekim Cuma günü Belçika'nın Liege kentinde oynanacak.

İtalya mağlubiyetini unutturmak ve gruptaki ilk puanlarıyla tanışmak isteyen millilerimizin bu kritik doksan dakikası, saat 21.45'te ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Tüm Türkiye, bu önemli sınavda tek yürek ekran başında olacak.