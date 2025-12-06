Trabzonspor: 13 Göztepe: 6

Trabzonspor: 13 Göztepe: 6
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de Trabzonspor ve Göztepe, 31. kez karşılaşacak. Geride kalan 30 maçta Trabzonspor 13, Göztepe 6 galibiyet aldı. 11 maç ise berabere biti.

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

TRABZONSPOR İZMİR'DE ZORLANIYOR

Trabzonspor, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı.

Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.

GEÇEN SEZON İKİ MAÇTA DA GÖZTEPE'Yİ YENEMEDİ

Trabzonspor, geçen sezon Göztepe karşısında galip gelemedi.

Bordo-mavililer, İzmir'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 mağlup olurken sahasında ise 1-1 berabere kaldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

