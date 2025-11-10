Bahis iddiasından dolayı milli takım kadrosundan çıkarıldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Eren Elmalı, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi.

EREN ELMALI KADRODAN ÇIKARILDI

Bu futbolcular arasında bulunan Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Millî Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

