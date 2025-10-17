Bahçeşehir Koleji durdurulamıyor

Yayınlanma:
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u yenmeyi başardı ve ligde 4'te 4 yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta açılış maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 96-81 yendi.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 25, De Vries 9, Metin Türen 3, Muhammed Doğan Şenli 14, Johnson 12, Yiğit Özkan, Pipes Jr. 13, Can Kaan Turgut 4, Bandaogo 1

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 2, Flynn 14, İsmet Akpınar 13, Cavanaugh 13, Williams 10, Homesley 7, Cengiz Sarp Coşkun, Furkan Haltalı 6, Ponitka 6, Göktuğ Baş 7, Hale 18

1. Periyot: 25-22

Devre: 42-52

3. Periyot: 57-76

Beş faulle çıkan: 26.71 Bandaogo (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

