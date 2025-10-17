Real Madrid kiralık olarak yollayacak

İspanyol devi Real Madrid, bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamayan Brezilyalı forvet Endrick ile ilgili kararını verdi.

OCAK AYINDA KİRALANACAK

Real Madrid'in, 19 yaşındaki futbolcuyu daha fazla oynayabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü ifade edildi.

ENDRICK'E İLGİ BÜYÜK

Madrid ekibinin oyuncunun gelişimi için düzenli forma giymesinin şart olduğunu düşünüyor.

Genç oyuncuya hem İspanya'dan hem de birçok kulüpten ilginin olduğu ve kiralık teklifi yapılmasının beklendiği ifade edildi.

KADRODA YER BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

2024 yazında Palmeiras'tan büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Endrick, Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso'nun planları arasında kendisine yer bulamadı.

Geçen sezon Real Madrid formasıyla 37 maça çıkan Endrick, 7 gol atmayı başarmıştı.