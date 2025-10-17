Milli takım Kosova'ya hazırlanıyor

Milli takım Kosova'ya hazırlanıyor
Yayınlanma:
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out mücadelesinde 24 Ekim Cuma günü deplasmanda, 28 Ekim Salı günü de İzmir'de karşılaşacağı Kosova maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki Riva'daki antrenmanda milliler, taktik çalışmalar yaptı.

22 Ekim'e kadar hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek ay-yıldızlılar, 21 Ekim Salı saat 15.00'teki medya gününde basın mensupları ile buluşacak. 22 Ekim Çarşamba günü Priştina'ya uçacak kafile, ertesi gün maçın oynanacağı Fadil Vokrri Stadı'nda antrenman yapacak. 24 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Kosova ile Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Milliler, ertesi sabah yurda dönecek ve Riva'da rövanş maçının hazırlıklarına başlayacak. 26 Ekim Pazar günü İzmir'e gidecek ay-yıldızlı takım, ertesi gün maçın oynanacağı İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda idman yapacak. 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de Türkiye-Kosova rövanş mücadelesi oynanacak. İki maçın sonunda rakibini eleyen takım, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.

Necla Güngör Kıragası, bugün başlayan kamp öncesi yaptığı değerlendirmede, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakalarını 3. sırada tamamladıklarını hatırlatarak, "B Ligi'nde oynadığımız tüm karşılaşmalarda son dakikaya kadar mücadele eden bir takım görüntüsü verdik. Şimdi Kosova karşısında çok önemli bir adımı daha atmamızın zamanı geldi. Oyuncularıma her zamanki gibi sonuna kadar güveniyorum. İlk maçta Kosova karşısında kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirip iyi bir sonuç almak istiyoruz. İzmir'de de taraftarlarımızın büyük desteğiyle, hedefe ulaşarak yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Millilerin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor)

Defans: Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Arsavev), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatanspor)

Orta Saha: Elif Keskin, Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Yüksekova SK), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe Arsavev)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

