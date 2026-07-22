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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ı sinirlendiren teklif: Duyar duymaz reddetti

Aziz Yıldırım'ı sinirlendiren teklif: Duyar duymaz reddetti

Real Betis, Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İspanyol kulübü, oyuncu için 7-8 milyon euroluk bir teklif yapabileceğini bildirdi. Ancak teklifi yetersiz bulup sinirlenen Aziz Yıldırım kapıyı kapattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'ı sinirlendiren teklif: Duyar duymaz reddetti

Yeni sezon öncesi Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler artık takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

REAL BETIS SOFYAN AMRABAT'I İSTEDİ

Yeni transferler öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilere, Real Betis'ten teklif geldi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İspanyol kulübü, Sofyan Amrabat için kapıyı çaldı. Real Betis, oyuncu için 7-8 milyon euroluk bir teklif yapabileceklerini bildirdi.

Aziz Yıldırım'ı sinirlendiren teklif: Duyar duymaz reddetti - Resim : 1

AZİZ YILDIRIM ANINDA KAPIYI KAPATTI

Ancak Aziz Yıldırım'ın gelen miktarı yetersiz bularak sinirlendiği ifade edildi. Yıldırım, İspanyol kulübüne kapıyı tamamen kapattı.

29 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat, 29 maçta 2 bin 23 dakika sahada kaldı. Faslı futbolcu bu sürede 2 gol kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
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