Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda tarihi bir oy alarak başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı sarsacak bir haber geldi.

KÖKSAL ÖZBEK HAYATINI KAYBETTİ

Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Köksal Özbek hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran Fenerbahçe 2000 Derneği, "Kulübümüzün eski Genel Sekreteri Sayın Köksal Özbek’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm Fenerbahçe camiamıza başsağlığı diliyoruz" sözlerini sarf etti.

AZİZ YILDIRIM'IN EN YAKINLARINDANDI

Aziz Yıldırım ve Köksal Özbek, 1990 yılında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Metin Aşık'ın yönetim kurulunda beraber çalıştı.

Köksal Özbek, 1998 yılında yapılan Fenerbahçe seçimlerinde ise Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer aldı. Özbek, 1 oy farkla Vefa Küçük'ü mağlup ettikleri seçimde Aziz Yıldırım'a verdiği destekle seçimin kazanılmasında önemli pay sahibi oldu. Genel sekreterlik görevinde bulunan Köksal Özbek, Aziz Yıldırım'a en yakın isimlerden birisiydi.