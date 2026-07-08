Aziz Yıldırım'ın başkanlığındaki Fenerbahçe zirvesi sona erdi.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu, yeni sezon transfer operasyonunun son durumunu değerlendirmek amacıyla kritik bir toplantıda bir araya geldi.

3 KONUYA DİKKAT ÇEKTİ

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro planlamasına ilişkin son gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıda hem süregelen transfer temasları hem de yeni sezon kadrosuna yönelik planlamalar ele alındı. Yönetimin nihai kararlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Aziz Yıldırım'ın zirvede 3 konuya dikkat çektiği öğrenildi.

Öncelikle yeni sezon yapılanmasının konuşulduğu görüşmede transfer ve sakatlıkların da Yıldırım tarafından ele alındığı vurgulandı.

Saatler süren toplantı sonrası alınan kararların yönetim kurulu üyeleriyle de paylaşıldığı ifade edildi.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ

Guirassy transferinde son aşamaya gelindiği, Vedat Muriqi'nin sakatlığının da gündemin önemli bir maddesini oluşturduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin toplantının ardından transfer süreçlerini hızlandırması bekleniyor.