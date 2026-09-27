Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran yönetimi arasında tartışma çıktı: Aziz Yıldırım: Parayı yediniz!
Fenerbahçe eylül ayı olağan genel kurul toplantısında Başkan Aziz Yıldırım ve geçmiş dönem başkanı Sadettin Saran yönetimi arasında tartışma çıktı.
Fenerbahçe Kulübü'nün eylül ayı olağan genel kurul toplantısı başladı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısında gündem maddeleri üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
Genel kurulda Sadettin Saran'ın başkanlık dönemini kapsayan 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki dönem, idari ve mali açıdan üyelerin ibrasına sunulacak.
Sarı-lacivertli kulübün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçesi de genel kurul tarafından oylanacak.
AZİZ YILDIRIM VE SARAN YÖNETİMİ ARASINDA TARTIŞMA
Fenerbahçe kulübünün eski genel sekreteri Orhan Demirel kürsüde konuşmasını yaptıktan sonra başkan Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran yönetiminden İlker Alkun ile tartışma yaşadı.
Aziz Yıldırım, "Parayı yediniz!" ifadelerini kullandı.
Sadettin Saran yönetiminden İlker Alkun ise Aziz Yıldırım'a yanıt vererek, "Neyi yedik Sayın Başkan? Çıkıp anlatıyoruz." dedi.
Aziz Yıldırım ve İlker Alkun arasında çıkan kısa süreli tartışma sona erdi.