Aziz Yıldırım unutmadı

Seçim kampanyasını sürdüren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın adının Fenerbahçe ile anılmasına yönelik eleştirilere sert bir yanıt verdi. Kocaman'ın kariyerindeki başarıları tek tek hatırlatan Yıldırım, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan ve 18 maçta 17 galibiyet alan teknik adamın değerinin göz ardı edildiğini vurguladı.

YILDIRIM UNUTMADI

Konyaspor ile Türkiye Kupası'nı kazandığını da hatırlatan Yıldırım, "Unutuyorsunuz ve görmüyorsunuz" diyerek eleştirmenlere sert bir mesaj gönderdi.

MOURINHO ÖRNEĞİ: "AT SAHİBİNE GÖRE KİŞNER"

Yıldırım'ın en dikkat çekici benzetmesi Mourinho üzerinden geldi. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olarak tanımlanan Portekizlinin Fenerbahçe'de beklenen başarıyı yakalayamadığını hatırlatan Yıldırım, "At sahibine göre kişner" diyerek teknik direktör başarısının yalnızca isme değil, kulüp ortamına ve yönetim anlayışına da bağlı olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİSİ

Yıldırım'ın en keskin çıkışı sosyal medya eleştirilerine yönelikti. "8 senedir hiç okumam, çünkü benim aklım onlardan fazla" diyen eski başkan, sosyal medyada "Aykut Kocaman gelirse seçimi kaybeder" şeklinde dolaşan yorumlara da aldırmadığını net bir dille ortaya koydu. "Kaybedersem kaybederim, ne olacak yani? Benim için hiç önemli değil" diyen Yıldırım, bu tavrıyla kamuoyu baskısına boyun eğmeyeceğini kararlı bir şekilde ilan etti.

"ARTISIYLA EKSİSİYLE DEĞERLENDİRİN"

Yıldırım, Aykut Kocaman meselesini duygusal değil rasyonel bir zeminde ele almak gerektiğini savundu. Hepsiyle çalıştığını ve herkesi iyi tanıdığını vurgulayan eski başkan, Kocaman'ın gelip gelmemesinin ayrı bir mesele olduğunu belirtirken teknik direktör değerlendirmelerinin artı ve eksiler gözetilerek yapılması gerektiğini söyledi.

SEÇİME GÜNLER KALDI

Aziz Yıldırım'ın bu açıklamaları, Fenerbahçe'deki başkanlık yarışının giderek kızıştığı bir dönemde geldi. Teknik direktör tercihinin seçim sonucunu etkileyebileceği tartışılırken Yıldırım'ın bu konuda taviz vermeyeceğini göstermesi, olası başkanlık döneminde de benzer bir kararlı tutum sergileyeceğinin habercisi oldu.