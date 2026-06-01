Halk TV Spor Trabzonspor efsanesi Yattara Aziz Yıldırım için devreye girdi: Yıldız golcüyü ikna etti

Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın anlaşma sağladığı Serhou Guirassy, kongre sonrası Fenerbahçe forması giyecek. Aziz Yıldırım'ın, Trabzonspor efsanesi Yattara'nın desteğiyle Guirassy'i ikna ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimi için geri sayıma geçilirken, sarı-lacivertlilerin yeni golcüsünün kim olacağı netlik kazandı.
Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki Serhou Guirassy ile anlaşma sağladı.

Aziz Yıldırım söz verdi

YATTARA YILDIRIM İÇİN DEVREYE GİRDİ

Aziz Yıldırım'ın, Trabzonspor efsanesi Yattara'nın desteği ile Guirassy'i ikna ettiği öne sürüldü.
Gineli Yattara'nın çocukluğundan beri tanıdığı vatandaşı Guirassy'nin rotasını Türkiye'ye çevirmesinde etkili olduğu kaydedildi.
Yattara, Guirassy hakkında, "Bendeki kumaşın aynısı onda da var. Onun büyük bir futbolcu olacağını biliyordum" ifadelerini kullanmıştı.

''SEÇİMİ KİM KAZANACAKSA GİDER GETİRİR''

Guirassy ile anlaşma sağladıklarını açıklayan Hakan Safi, "Yarın da (bugün) bir araya geleceğiz. Hala Dortmund'un kontratlı oyuncusu. Seçimi kim kazanacaksa gider Guirassy'i getirir. O yüzden onu bu kardeşiniz alacak" dedi.

Guirassy ile anlaşma yapılsa da kulübü Dortmund ile bir anlaşma yapılmadı.
Alman devi Gineli yıldız için 35 milyon euro talep ediyor.

