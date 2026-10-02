Aziz Yıldırım tarihi verdi: Fenerbahçe’de değişim başlıyor

Fenerbahçe'de Chobani Stadı'nın kapasitesinin artırılması için yürütülen projede yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, statta düzenlediği açıklamada projenin finansmanı ve inşaat takvimi hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe'de Chobani Stadı'nın kapasite artırımı projesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, statta yaptığı açıklamalarla projenin maliyeti ve inşaat takvimine ilişkin bilgi verdi.

"50 MİLYON EURO YANLIŞ ANLAŞILDI"

Sarı-lacivertli kulübün olağan mali ve idari genel kurulunda stadın kapasitesinin artırılmasına ilişkin konuşmasının yanlış anlaşıldığını aktaran Özbağı, "Projenin tüm inşaat maliyetini şahsen karşılayacağım yönünde bir algı oluştuğunu gördüm. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Konuşmamda üstleneceğimi ifade ettiğim bedel aslında mimari, statik ve betonarme projelerinin tamamıdır. Yani yaklaşık 1 milyon dolarlık kısımdır.

Yaklaşık 50 milyon euro olarak öngörülen inşaat harcamasının ise kulübümüz tarafından sponsorluk, loca ve kombine satışlarından elde edilecek gelirlerle karşılanması planlanmaktadır. Şahsen karşılayacağımı belirttiğim tutar ise mimari, statik ve betonarme projelerinin hazırlanma bedelidir. Ben her zaman Fenerbahçe'ye destek vermekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"KASIM AYINDA İNŞAATA BAŞLAYACAĞIZ"

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda stat kapasitesinin artırılmasına ilişkin projeyi tanıttıklarını hatırlatan Özbağı, "Başkanımız Aziz Yıldırım, bizlere stadımızın yeterli olmadığını, kapasitesinin düşük olduğunu, akustiğinin iyi olmadığını ve bunu düzeltmemiz gerektiğini söyledi. Böyle bir proje geliştirdik. Kongrede bunu sunduk. Proje, büyük beğeni topladı. Kongreyi de kazandıktan sonra kapasite artışına ve stadımızın büyütülmesine başladık. Şu anda projeler bitti. Projeler, onay safhasında. Muhtemelen kasım ayı ortasında inşaata başlayacağız. 12 ayda bitmesini tahmin ediyoruz. 2027 yılının kasım ayında bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.