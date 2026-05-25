Aziz Yıldırım konuştu gerçek ortaya çıktı: Küme düşme tehlikesi

Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylarının iddia edilen transfer listelerinde birbirinden ünlü yıldızlar yer alıyor.

Ancak başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın açıklaması bir gerçeği ortaya çıkardı.

Rakibi Hakan Safi'ye mesaj gönderen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA'dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum: 500 milyon Euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu da kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez."

TRANSFER BÜTÇESİ BELLİ OLDU

Aziz Yıldırım'ın bu sözleri Fenerbahçe'nin transfere ne kadar para ayırabileceği sorusunu da gündeme getirdi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun iddiasına göre Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon için transfer bütçesinin yaklaşık 36 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi.

Hamzaoğlu, "Sarı lacivertlilerin transfer planlamasında UEFA kriterleri ve mali yapı dengesi ön planda tutuluyor" diyerek daha fazla harcamasının olanıksız olduğunu ifade etti.

"2 SANTRFOR ALACAĞIZ"

Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde yapacakları transferleri de şöyle açıkladı:

"İki santrfor dahil toplam 6 transferle kadroda ana iskeleti oluşturacağız. Bu oyuncuların hepsi 20-25 Haziran civarındaki sezon açılışına yetişecek. Sonra durup bakacağız, giden olursa ihtiyaca göre yeniden elden geçireceğiz."