Sadettin Saran istifalarını istedi

Sadettin Saran istifalarını istedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan flaş bir hamle geldi. Saran, kongreye sayılı günler kala 3 yöneticinin istifalarını istedi.

Sadettin Saran istifalarını istedi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan Sadettin Saran'ın 3 yöneticinin istifa etmelerini istediği ileri sürüldü.

Saran'ın aday olmayacağı genel kurulda başkanlık için Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak. 2 aday da yönetim kurulu listelerini açıkladı. Listelerde şu isimler bulunuyor:

YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ

Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
Yedekler:
Fatih Aslan
Volkan Akan
Mustafa Aydın Acun
Barış Karagöz
Savaş Adalet
Demre İşcan
Yasemin Babayiğit

SAFİ'NİN YÖNETİM LİSTESİ

Ali Aytemiz
Metin Doğan
Agah Ruşen Çetin
Metin Sipahioğlu
Dağlarca Çağlar
Rahmi Mertay Türk
Mustafa Ömer Topbaş
Özgür Özaktaç
Atakan Altınbaş
Orhan Turan
Selahattin Süleymanoğlu
Ogün Doğan
Şanser Özyıldırım
Taha Gökberk Doğan
Yedekler:
Esra Öztürk Çilingir
Ahmet Bulut
Ahmet Murat Emanetoğlu
Ertuğrul Eren Ergen
Barış Öztürk
Mustafa Enes Yıldırım
Aras Bağ

SARAN 3 YÖNETİCİNİN İSTİFASINI İSTEDİ

Başkan Sadettin Saran, şu anda yönetimde bulunan Mustafa Ömer Topbaş, Ertuğrul Eren Ergen ve Ahmet Murat Emanetoğlu'nun Hakan Safi'nin de listesinde olması üzerine harekete geçti.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, "Başkan Sadettin Saran, eşitlik ilkesi gereği Hakan Safi'nin listesine giren 3 yöneticisinin istifasını istedi" dedi.

Sadettin Saran Fenerbahçe Aziz Yıldırım Hakan Safi
