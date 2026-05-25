Sadettin Saran istifalarını istedi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan Sadettin Saran'ın 3 yöneticinin istifa etmelerini istediği ileri sürüldü.

Saran'ın aday olmayacağı genel kurulda başkanlık için Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak. 2 aday da yönetim kurulu listelerini açıkladı. Listelerde şu isimler bulunuyor:

YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

Yedekler:

Fatih Aslan

Volkan Akan

Mustafa Aydın Acun

Barış Karagöz

Savaş Adalet

Demre İşcan

Yasemin Babayiğit

SAFİ'NİN YÖNETİM LİSTESİ

Ali Aytemiz

Metin Doğan

Agah Ruşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Mustafa Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

Taha Gökberk Doğan

Yedekler:

Esra Öztürk Çilingir

Ahmet Bulut

Ahmet Murat Emanetoğlu

Ertuğrul Eren Ergen

Barış Öztürk

Mustafa Enes Yıldırım

Aras Bağ

SARAN 3 YÖNETİCİNİN İSTİFASINI İSTEDİ

Başkan Sadettin Saran, şu anda yönetimde bulunan Mustafa Ömer Topbaş, Ertuğrul Eren Ergen ve Ahmet Murat Emanetoğlu'nun Hakan Safi'nin de listesinde olması üzerine harekete geçti.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, "Başkan Sadettin Saran, eşitlik ilkesi gereği Hakan Safi'nin listesine giren 3 yöneticisinin istifasını istedi" dedi.