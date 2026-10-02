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Halk TV Spor Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasında kritik toplantı: 2 ayrılık kararı birden çıktı

Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasında kritik toplantı: 2 ayrılık kararı birden çıktı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal toplantı yaptı. Sarı-lacivertlilerde 2 isim için ayrılık kararı verildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasında kritik toplantı: 2 ayrılık kararı birden çıktı

Süper Lig'de milli ara devam ederken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal bir araya geldi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yapılan toplantıda ara transfer döneminde yapılacak transferler ve ayrılıklar masaya yatırıldı.

TRANSFER KARARI

Toplantı sonucunda biri ofansif olmak üzere iki orta saha ve bir stoper transferi yapılması için karara varıldı. Transferlerden birinin yerli diğer ikisinin de yabancı olacağı belirtilirken kontenjan nedeniyle önce kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılacak.

NENE VE MIMOVIC'İN BİLETİ KESİLDİ

Haberde bu iki ismin Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic olduğu öne sürüldü. Yeterli forma şansı bulamayan Nene'nin de takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasında kritik toplantı: 2 ayrılık kararı birden çıktı - Resim : 1

101 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta forma giyen Dorgeles Nene toplamda 101 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım İsmail Kartal
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