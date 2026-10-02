Aziz Yıldırım iki ismin biletini kesti

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın kadro planlaması kapsamında bazı isimlerle yolların ayrılması, eksik görülen bölgelere ise takviye yapılması gündemde.

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, devre arasında kadroya iki orta saha ve bir stoper takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ORTA SAHAYA İKİ TAKVİYE

Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer dönemindeki önceliğinin orta saha olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin biri ofansif özelliklere sahip olmak üzere iki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Bu transferlerden birinin yerli oyuncu olması da planlar arasında gösterildi.

STOPER TRANSFERİ DE GÜNDEMDE

Orta sahanın yanı sıra savunma hattına da takviye yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin devre arasında bir stoper transferi gerçekleştirmek için de çalışmalar yürüttüğü iddia edildi. Böylece sarı-lacivertlilerin kadrosunda üç yeni oyuncunun yer alması hedefleniyor.

İKİ YABANCI FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILABİLİR

Yeni transferlere kadroda yer açmak isteyen Fenerbahçe'nin iki yabancı futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Haberde ayrılık için adı geçen futbolcular ise Ognjen Mimovic ve Dorgeles Nene oldu.

İki oyuncunun takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu kontenjanında rahatlama yaşayacağı ve yeni transferler için kadroda alan oluşturacağı belirtildi.

GÖZLER DEVRE ARASINA ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmeler, sarı-lacivertlilerin sezonun ikinci yarısındaki kadro yapısını da şekillendirecek.

Yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü, yapılacak görüşmelerin ardından takımdan ayrılacak ve kadroya katılacak isimlerin netleşmesinin beklendiği aktarıldı.