Aziz Yıldırım ezeli rakibinin kalbini alacak: Yılın transferi

Fenerbahçe'de başkanlığa 7 Haziran tarihindeki olağanüstü genel kurulda seçilen Aziz Yıldırım, hızlı bir başlangıç yaptı.

Yıldırım, yönetim kuruluyla çalışmalara başlarken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Herkesin futbolda transfer beklediği Yıldırım'ın asıl bombayı basketbolda patlatmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

SHANE LARKIN HAREKATI

Fenerbahçe'nin 2018 yılından bu yana Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'i transfer etmek istediği belirtildi.



Yunan basınından Sotiris Vetakis'in haberine göre Anadolu Efes'e veda etme kararı aldığı bildirilen 33 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe hemen harekete geçti. İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin devam ettiği de ileri sürüldü.

Habere göre Larkin'i Kızılyıldız da istedi. Ancak Larkin, Sırbistan'da oynamak istemediği için bu teklifi redetti.

Shane Larkin, Anadolu Efes formasıyla 2 kez EuroLeague şampiyonluğu da yaşadı.