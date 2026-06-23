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Halk TV Spor Aziz Yıldırım ezeli rakibinin kalbini alacak: Yılın transferi

Aziz Yıldırım ezeli rakibinin kalbini alacak: Yılın transferi

Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, ezeli rakibinin kalbini alacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım ezeli rakibinin kalbini alacak: Yılın transferi

Fenerbahçe'de başkanlığa 7 Haziran tarihindeki olağanüstü genel kurulda seçilen Aziz Yıldırım, hızlı bir başlangıç yaptı.

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Yıldırım, yönetim kuruluyla çalışmalara başlarken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Herkesin futbolda transfer beklediği Yıldırım'ın asıl bombayı basketbolda patlatmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

SHANE LARKIN HAREKATI

Fenerbahçe'nin 2018 yılından bu yana Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'i transfer etmek istediği belirtildi.

Aziz Yıldırım ezeli rakibinin kalbini alacak: Yılın transferi - Resim : 2
Yunan basınından Sotiris Vetakis'in haberine göre Anadolu Efes'e veda etme kararı aldığı bildirilen 33 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe hemen harekete geçti. İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin devam ettiği de ileri sürüldü.
Habere göre Larkin'i Kızılyıldız da istedi. Ancak Larkin, Sırbistan'da oynamak istemediği için bu teklifi redetti.
Shane Larkin, Anadolu Efes formasıyla 2 kez EuroLeague şampiyonluğu da yaşadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Anadolu Efes
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