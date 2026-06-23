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Halk TV Spor Aziz Yıldırım bir transferi daha bitiriyor: Bonservis ödemeden getirtecek

Aziz Yıldırım bir transferi daha bitiriyor: Bonservis ödemeden getirtecek

Fenerbahçe, Lens'ten ayrılan Malang Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor. Taraflar arasında anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım bir transferi daha bitiriyor: Bonservis ödemeden getirtecek

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları gelmeden gerekli takviyeleri yapmak isteyen sarı-lacivertliler flaş bir isme yöneldi.

HEDEF MALANG SARR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Lens'ten ayrılan Malang Sarr'ı kadrosuna katma yolunda büyük aşama kaydetti.

Aziz Yıldırım bir transferi daha bitiriyor: Bonservis ödemeden getirtecek - Resim : 1

KISA SÜREDE ANLAŞMALARI BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi, imza parası dahil yıllık 8 milyon euro maaş teklif etti. Oyuncu tarafı ise imza parası olmadan yıllık 8 milyon euro talep etti. Tarafların pürüzleri çözerek kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor.

GORNUK ZABRZE MAÇI GELMEDEN TRANSFERİ BİTECEK

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak. İlk maç 21/22 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe yönetimi, maç günü gelmeden transferi noktalama peşinde.

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