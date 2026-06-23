Aziz Yıldırım bir transferi daha bitiriyor: Bonservis ödemeden getirtecek
Fenerbahçe, Lens'ten ayrılan Malang Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor. Taraflar arasında anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları gelmeden gerekli takviyeleri yapmak isteyen sarı-lacivertliler flaş bir isme yöneldi.
HEDEF MALANG SARR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Lens'ten ayrılan Malang Sarr'ı kadrosuna katma yolunda büyük aşama kaydetti.
KISA SÜREDE ANLAŞMALARI BEKLENİYOR
Fenerbahçe yönetimi, imza parası dahil yıllık 8 milyon euro maaş teklif etti. Oyuncu tarafı ise imza parası olmadan yıllık 8 milyon euro talep etti. Tarafların pürüzleri çözerek kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor.
GORNUK ZABRZE MAÇI GELMEDEN TRANSFERİ BİTECEK
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak. İlk maç 21/22 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe yönetimi, maç günü gelmeden transferi noktalama peşinde.