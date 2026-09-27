Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün olağan genel kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım, başkanlığı bırakacağı tarihi açıkladı.

''ŞAMPİYON YAPIP GÖREVİ BIRAKACAĞIM''

Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp seneye görevi bırakacağını belirten Yıldırım, ''Bir sene sonra şampiyon yaparak görevimi bırakacağım, bunu bilin. Şampiyon yapacağım!'' dedi.

"Bu salonlar dolmalı ve Fenerbahçe'nin hakları burada konuşulmalıdır. Bugün çok uzun şeyler anlatacağım. Herkes her şeyi bilecek." diyerek konuşmasına başlayan Yıldırım, "Bir sene sonra bırakacağım, dedim. Ben doğru yaptığıma inandığım için ibraymış, mahkemeymiş korkmam. Benim bir tereddütüm yok. 'Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, Avrupa'ya katılacağız.' dedim. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. 'Bu takım yetersiz.' dediler, yeterliymiş. Gerçekleri bizden duyun, biz bir aileyiz. Bu kavgayı da aile içinde yapalım." ifadelerini kullandı.

''PARALARI YEMİŞSİNİZ''

Sadettin Saran yönetiminin genel sekreteri Orhan Demirel'in açıklamalarına yanıt veren Aziz Yıldırım, "Yahu paraları yemişsiniz. Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin avroya bu oyuncuyu (Youssef En-Nesyri) satın almış. Bonservisinden 6 milyon avro daha kalmış. Nisan ayında taksidi geliyor ve siz bunu ödemiyorsunuz. FIFA'dan haziran ayının 15'inde bize yazı geliyor, biz ödüyoruz. Siz ödemiyorsunuz, ceza geliyor. İlk taksidi biz ödedik. İkinciyi de pazartesi günü vereceğiz.

Bu yönetim olarak 6 milyonu biz ödüyoruz. Parayı aldınız, yediniz. Gel buraya erkek gibi 'Biz bu parayı yedik.' de. Niyetimi bozuyorsunuz. Sidiki Cherif'i sattık. Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e ve Oğuz Çetin'e teşekkür ediyorum. Hasan'ın tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon avroya sattık. Gittiği yerde de oynayamıyor. Yüzde 5'i kulüplerin yetiştirme payı, yüzde 10 komisyon veriyoruz, geri kalan paradan da 18 milyon avro daha ödenecek bonservisi var." diye konuştu.