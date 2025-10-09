Ayhancan Güven İspanya'da piste çıkacak

Ayhancan Güven İspanya'da piste çıkacak
Yayınlanma:
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nda yarışacak.

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nın İspanya'da düzenlenecek 10. ayağında piste çıkacak.

2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonunun şampiyonu Red Bull sporcusu Ayhancan, Barselona kentindeki Barcelona-Catalunya pistinde yapılacak yarışlar için direksiyon başına geçecek.

Schumacher CLRT takımı adına yarışacak Ayhancan, Hollandalı pilot Larry ten Voorde ve Fransız pilot Alessandro Ghiretti ile üç saat sürecek dayanıklılık mücadelesi verecek.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ YARIŞACAK

Takımlar, hız, strateji ve dayanıklılığı bir araya getirerek sezonun kapanış yarışında en yüksek puanları toplamak için yarışacak.

Ayhancan Güven şampiyon: Tarihte bir ilkAyhancan Güven şampiyon: Tarihte bir ilk

Hafta sonu programı, 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 10.00’da antrenman seansı, TSİ 15.35’te ön eleme turlarıyla başlayacak. 12 Ekim Pazar günü ise TSİ 11.25’te sıralama turları, ardından TSİ 16.00’da ana yarış yapılacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

