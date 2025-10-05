Ayhancan Güven şampiyon: Tarihte bir ilk

Ayhancan Güven şampiyon: Tarihte bir ilk
Yayınlanma:
2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) mücadele eden Türk pilot Ayhancan Güven, şampiyonluğa ulaştı.

Almanya’nın efsanevi pistlerinden Hockenheimring, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun final yarışına ev sahipliği yaptı. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, şampiyonluk yarışına ikinci sıradan başladığı bu kritik mücadelede, sergilediği performansla damalı bayrağı ilk sırada geçti.

ŞAMPİYONLUK KAZANAN İLK TÜRK

Bu sonuçla DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot olan Güven, kariyerinde yeni bir sayfa açarken Türk motor sporları tarihinde de önemli bir dönüm noktasına imza attı.

ayhancan-guvenden-tarihi-sampiyonluk-948473-281629.jpg

FIA sürücü sınıflandırmasında “Altın” kategoride yer alan ve bu klasmandaki tek Türk pilot olan Ayhancan Güven, aynı zamanda Porsche Fabrika Pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. 2019 yılından bu yana Red Bull’un desteğiyle yarışan Güven, bu zaferle birlikte dünyanın en iyi pilotlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken milli sporcu Hockenheimring’deki bu tarihi zaferiyle hem kendi kariyerinde hem de Türk motor sporları tarihinde yeni bir dönemi başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Spor
Domenico Tedesco itiraf etti
Domenico Tedesco itiraf etti
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı