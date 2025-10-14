Atatürk Stadı'na bir ortak daha çıktı

Atatürk Stadı'na bir ortak daha çıktı
Yayınlanma:
Denizli Atatürk Stadı ile ilgili karar çıktı. Denizli'nin 2 takımını ağırlayan Atatürk Stadı bundan böyle Muğlaspor'a da ev sahipliği yapacak.

Yeni sezonda Denizli Atatürk Stadı, üç farklı kulübün iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Denizlispor ve Denizli İdman Yurdu’nun ardından, stadı geçici olarak Muğlaspor’un da kullanacağı açıklandı.

TFF KARARINI AÇIKLADI

Yaz döneminde alınan kararla Denizli’nin iki köklü takımı olan Denizlispor ve Denizli İdman Yurdu’nun iç saha maçlarını bu statta oynayacağı duyurulmuş, Türkiye Futbol Federasyonu da fikstürleri bu doğrultuda düzenlemişti.
Ancak son gelişmelerle birlikte, Muğlaspor’un da stat kullanımına dahil olacağı netlik kazandı. Sabah saatlerinde Denizli İdman Yurdu tarafından yapılan resmi açıklamada, Muğlaspor’un da Denizli Atatürk Stadı’nı kullanacağı doğrulandı.

3 FARKLI TAKIMA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Geçtiğimiz sezonun başında bir iç saha maçını aynı statta oynayan Muğlaspor, bu haftadan itibaren düzenli olarak Denizli Atatürk Stadı’nda sahaya çıkacak. Böylece stat, üç farklı takımın maçlarına ev sahipliği yapacak.

Bu gelişme, Denizli takımlarının taraftarları arasında çeşitli tepkilere yol açarken, üç kulübün fikstürlerinin nasıl organize edileceği konusu şimdiden merakla bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

