Futbolcular esnaftan yardım istedi

Futbolcular esnaftan yardım istedi
Yayınlanma:
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Bulanık temsilcisi Kop Spor, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle kamuoyuna çağrıda bulundu.

Zor günler geçiren Kop Spor yönetimi ve futbolcular, ilçenin simgesi haline gelen takımın faaliyetlerini sürdürebilmesi için Bulanık halkı, yerel esnaf ve futbolseverlerden destek istedi.

Yayımlanan açıklamada, ülke genelindeki ekonomik koşulların amatör spor kulüplerini ciddi şekilde etkilediği belirtilerek, Kop Spor’un da bu süreçten olumsuz etkilendiği ifade edildi.

3 bin 600 lira yemek parasını ödeyip istifa etti3 bin 600 lira yemek parasını ödeyip istifa etti

Kulüp yetkilileri, "İlçemizi ve sembolümüz Telli Turna’yı en iyi şekilde temsil etmek için yıllardır özveriyle çalışıyoruz. Ancak şu anda ciddi bir maddi darboğazla karşı karşıyayız" sözleriyle yardım taleplerini aktardılar.

BİRLİK ÇAĞRISI

Kulüp açıklamasında, altyapıdan A takıma kadar tüm sportif faaliyetlerin devam edebilmesi, sahadaki gençlerin umutlarının korunması ve Kop Spor’un varlığını sürdürebilmesi için toplumsal dayanışmanın şart olduğu vurgulandı.

Dünya Kupası eleme maçında sahaya fare girdi: Ünlü kaleci tutamadıDünya Kupası eleme maçında sahaya fare girdi: Ünlü kaleci tutamadı

ESNAFA SESLENDİLER

"Kop Spor yalnızca bir futbol takımı değil; Bulanık’ın kültürel mirası, gençliğin umudu ve toplumsal birlikteliğin simgesidir" denilen açıklamada, tüm ilçe sakinleri, iş dünyası ve sporseverler kulübe sahip çıkmaya davet edildi.

kopspor.webp

Kulüp yönetimi, "Bugün, her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacımız var" diyerek çağrısını yineledi.

Kaynak:Muş Şark Haber

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Spor
Eyvah eyvah: Bir Skriniar eksikti?
Eyvah eyvah: Bir Skriniar eksikti?
Fenerbahçe’de kadro dışı kaldı: Beşiktaş harekete geçti
Fenerbahçe’de kadro dışı kaldı: Beşiktaş harekete geçti