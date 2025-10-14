Futbolcular esnaftan yardım istedi

Zor günler geçiren Kop Spor yönetimi ve futbolcular, ilçenin simgesi haline gelen takımın faaliyetlerini sürdürebilmesi için Bulanık halkı, yerel esnaf ve futbolseverlerden destek istedi.

Yayımlanan açıklamada, ülke genelindeki ekonomik koşulların amatör spor kulüplerini ciddi şekilde etkilediği belirtilerek, Kop Spor’un da bu süreçten olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Kulüp yetkilileri, "İlçemizi ve sembolümüz Telli Turna’yı en iyi şekilde temsil etmek için yıllardır özveriyle çalışıyoruz. Ancak şu anda ciddi bir maddi darboğazla karşı karşıyayız" sözleriyle yardım taleplerini aktardılar.

BİRLİK ÇAĞRISI

Kulüp açıklamasında, altyapıdan A takıma kadar tüm sportif faaliyetlerin devam edebilmesi, sahadaki gençlerin umutlarının korunması ve Kop Spor’un varlığını sürdürebilmesi için toplumsal dayanışmanın şart olduğu vurgulandı.

ESNAFA SESLENDİLER

"Kop Spor yalnızca bir futbol takımı değil; Bulanık’ın kültürel mirası, gençliğin umudu ve toplumsal birlikteliğin simgesidir" denilen açıklamada, tüm ilçe sakinleri, iş dünyası ve sporseverler kulübe sahip çıkmaya davet edildi.

Kulüp yönetimi, "Bugün, her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacımız var" diyerek çağrısını yineledi.