Adanaspor’da son dönemde yaşanan mali sıkıntılar, teknik direktör Yüksel Yeşilova’nın istifasıyla yeni bir boyut kazandı.

Fethiyespor deplasmanına giderken yaşanan 'yemek krizi' sonrası Yeşilova, görevini bıraktığını duyurdu.

Adanasporlu futbolcular lokantada rehin kaldı: Kulüp başkanı kayıplara karıştı

Takım otobüsünün mola verdiği restoranda yemek ücretinin ödenmemesi nedeniyle kafilenin tesisten ayrılmakta zorlandığı olay, kulüpteki ekonomik krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

Konuyla ilgili Radyospor’a açıklamalarda bulunan Yeşilova, ödeme krizine doğrudan müdahale ettiğini belirtti.

Yüksel Yeşilova görevini bıraktığını açıkladı

3 BİN 600 LİRAYI CEBİNDEN ÖDEDİ

Yeşilova, "Fethiye’ye giderken takımın başında yardımcı antrenör Mesut Hoca vardı. Ben deplasmanlara kendi aracımla katılıyorum. Kadir Yılmaz isimli biri, velileri arayıp ‘Tesiste mahsur kaldık, para gönderin’ demiş. İki veli beni aradı, ben de tesis sorumlusuyla görüştüm. IBAN üzerinden önce 3.600 TL, ardından 500 TL daha gönderdim. Sonrasında yardımcılarıma ‘geri dönün’ talimatı verdim. Olay bundan ibaret" dedi.

"NE ELEKTRİK VAR NE SU"

Kulüpte uzun süredir devam eden finansal sorunlara rağmen görevini sürdürdüğünü vurgulayan Yeşilova, "Tesiste ne elektrik var ne su. Masör yok, doktor yok. İstesem sözleşmemi tek taraflı feshedebilirdim ama düzelmesini umut ettim. Bana ‘tazminat istiyor’ diyorlar ama ben sadece takımın ayakta kalması için mücadele ettim" ifadelerini kullandı.

Yüksel Yeşilova’nın ayrılığı sonrası Akdeniz ekibinde teknik direktör arayışı şimdiden başladı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle göreve kimsenin talip olmadığı ifade edildi. Yaşanan gelişmeleri Adanaspor camiası da endişeyle takip ediyor.