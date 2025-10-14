Dünya Kupası eleme maçında sahaya fare girdi: Ünlü kaleci tutamadı

Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanan Galler – Belçika maçında sahaya giren fare nedeniyle oyun kısa süreliğine durdu. Fare, Belçika kalecisi Thibaut Courtois’a zor anlar yaşattı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda Galler ve Belçika karşı karşıya geldi.

6 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ BELÇİKA

Mücadele, Belçika’nın 4-2’lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Belçika’ya galibiyeti getiren golleri Kevin De Bruyne (2), Meunier ve Trossard kaydetti.

Galler’in golleri ise Rodon ve Broadhead’dan geldi.

Sahaya giren fare Courtois'a zor anlar yaşattı

Bu sonuçla Belçika, 1 maç eksiğiyle 14 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu.

Galler ise 10 puanla 3. sırada kaldı.

Galler - Belçika maçında sahaya fare girdi

SAHAYA FARE GİRDİ: O ANLAR GÜNDEM OLDU

Maçın ikinci yarısında sahaya fare girdi ve Belçika ceza sahasına doğru koştu.

Oyun kısa süreliğine durduruldu ve kaleci Thibaut Courtois müdahale etmeye çalışsa da fareyi yakalayamadı.

Thibaut Courtois fareyi yakalayamadı

Binlerce kez paylaşılan ve izlenen video sosyal medyada gündem olurken, Courtouis alay konusu haline geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

