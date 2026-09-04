Asensio dayanamadı: Derbi öncesi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Marco Asensio ile ilgili ortaya atılan iddiayı sert bir dille yalanladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Serdar Ali Çelikler tarafından futbolcumuz Marco Asensio’nun sağlık durumuna ilişkin dile getirilen iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Oyuncumuzun diz bağlarında sezon başından bu yana devam eden ciddi bir problem bulunduğu, çapraz bağ sakatlığı riski taşıdığı, ameliyat olmak istediği ve bu yönde kulübümüze talepte bulunduğu şeklindeki ifadelerin hiçbir gerçeklik payı yoktur. Kulübümüzün ve Sağlık Ekibimizin bilgisi dışında, tıbbi gerçeklerle bağdaşmayan birtakım senaryoların “bilgiye ulaştım” denilerek kamuoyuna aktarılması gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilemez.

Bir sporcunun sağlık durumu gibi son derece hassas bir konuda, hiçbir somut veriye dayanmadan böylesine ayrıntılı ve kesin ifadelerle kurgu oluşturulmasını kabul etmiyoruz. Serdar Ali Çelikler’i, futbolcumuzun sağlık durumu üzerinden kamuoyunu yanıltan gerçek dışı iddialarını düzeltmeye ve bundan sonra kulübümüz ile oyuncularımız hakkında doğruluğunu teyit etmediği bilgileri gerçekmiş gibi paylaşmamaya davet ediyoruz. Futbolcularımızın sağlık durumlarına ilişkin kamuoyunun esas alması gereken tek kaynak, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi açıklamalarıdır."

ASENSİO DAYANAMADI: DERBİ ÖNCESİ AÇIKLADI

Bu gelişmenin ardından Asensio da dayanamadı ve Beşiktaş derbisi öncesi açıklama yaptı. Yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım. Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenlerin olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum. Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar! Her zamanki desteğiniz için teşekkürler."