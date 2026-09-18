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Halk TV Spor Arda Güler'e büyük saygısızlık: Real Madrid'de çıldırtan görüntüler ortaya çıktı

Arda Güler'e büyük saygısızlık: Real Madrid'de çıldırtan görüntüler ortaya çıktı

Elche'yi 3-2 mağlup eden Real Madrid'de Jude Bellingham'ın Arda Güler'i görmezden geldiği görüntüler tepki topladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler'e büyük saygısızlık: Real Madrid'de çıldırtan görüntüler ortaya çıktı

İspanya Laliga'nın 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Elche ile karşı karşıya geldi. Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

ARDA GÜLER'DEN HARİKA PERFORMANS

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Güler, 25. dakikada kullandığı serbest vuruşta fileleri havalandırarak büyük beğeni topladı.

BELLINGHAM'DAN ARDA GÜLER'E SAYGISIZLIK

Mücadelenin ardından sahaya dönen Arda Güler, takım arkadaşlarını tebrik etmeye başladı. Ancak Jude Bellingham'ın milli futbolcuya davranışı sosyal medyada gündem oldu. Bellingham'ı tebrik etmek üzere yanına giden Arda Güler elini uzattı. Milli futbolcuyu görmezden gelen Bellingham ise arkasını dönerek devam etti.

Arda Güler'e büyük saygısızlık: Real Madrid'de çıldırtan görüntüler ortaya çıktı - Resim : 1

DAHA ÖNCE DE VINICIUS'UN TEPKİSİ GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce de Vinicius'un maç sırasında Arda Güler'e sert tepki gösterdiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. O anları hatırlatan İspanyol ve Türk taraftarlar hem Vinicius hem de Bellingham'a tepki gösterdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Real Madrid
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