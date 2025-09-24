Arda Güler şaşırtmaya devam ediyor

Arda Güler şaşırtmaya devam ediyor
Yayınlanma:
Real Madrid'de Arda Güler'in performansı İspanyol basınında yine gündem oldu.

Real Madrid, La Liga’nın 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Levante’yi 4-1 mağlup ederek hem yenilmezlik serisini sürdürdü hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Milli futbolcumuz Arda Güler, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede etkili performansıyla dikkat çekti ve bir asistle geceye damga vurdu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 28. dakikada Vinicius Jr’ın dış ayakla attığı şık golle öne geçti. Brezilyalı yıldız, 10 dakika sonra Franco Mastantuono’ya yaptığı asistle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla tamamlandı: 0-2.

Erden Timur ve Okan Buruk yalanladıErden Timur ve Okan Buruk yalanladı

FARK 1'E İNDİ AMA

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Levante, 54. dakikada Etta Eyong’un golüyle farkı bire indirdi. Ancak Real Madrid, bu gole kısa sürede yanıt verdi. 64. dakikada Kylian Mbappe penaltıdan ağları havalandırarak skoru 3-1 yaptı.

ARDA GÜLER'İN ASİSTİ ÇOK KONUŞULDU

Golden sadece iki dakika sonra sahneye çıkan Arda Güler, savunma arkasına gönderdiği nefis pasla Mbappe’yi bir kez daha topla buluşturdu. Fransız yıldız bu ikramı geri çevirmedi ve skoru 4-1’e taşıyarak maçın sonucunu ilan etti.

"YİNE ŞAŞIRTTI"

Arda Güler, 90 dakika boyunca sahada kaldığı maçta 64 kez topla buluştu, yüzde 90 pas isabetiyle oynadı (45/50), 2 top kapma, 5 başarılı ikili mücadele ve 4 kilit pasla Real Madrid’in en üretken isimlerinden biri oldu. Bu asist, Arda Güler'in La Liga’daki ikinci asistiydi.

Ancelotti'nin gidişi sonrası süre alan Arda Güler için İspanyol medyası övgü dolu sözlerle bahsetti. Milli yıldız için "Arda Güler şaşırtmaya devam ediyor" yorumları yapıldı.

REAL MADRİD ZİRVEDE

Ligde 6’da 6 yapan Real Madrid, puanını 18’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Levante ise 4 puanda kalarak alt sıralarda yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Spor
Deniz Çoban Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki büyük hakem hatasını açıkladı: Galip gelecekti
Deniz Çoban Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki büyük hakem hatasını açıkladı: Galip gelecekti
Erden Timur ve Okan Buruk yalanladı
Erden Timur ve Okan Buruk yalanladı