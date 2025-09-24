Erden Timur ve Okan Buruk yalanladı

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük son günlerde Sarı Kırmızılılarla ilgili çıkan iddialara açıklık getirdi. Küçük, Okan Buruk ve Erden Timur'la yaptığı görüşmede neler konuşulduğunu da aktardı.

Süper Lig’de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray’da, Avrupa arenasında yaşanan ilk kötü sonuç sonrası kulüp çevresinde tartışmalar alevlendi. Takımın oyun formunu henüz tam olarak yakalayamaması ile Sarı Kırmızılı taraftarlardan gelen eleştiri kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktıİlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı

Tivibu Spor ekranlarında Galatasaray gündemini değerlendiren kulüp muhabiri Ali Naci Küçük, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük, Galatasaraylı bir oyuncuyla yaptığı özel sohbeti aktarırken şu ifadeleri kullandı:

Herkes İlkay Gündoğan’dan bahsediyor.
Ciddi anlamda orta sahayı yönetiyor.
Galatasaraylı bir oyuncuyla dün gece sohbet ederken ‘Abi futbolun Einstein’ı’ ifadesini kullandı.

Bu sözler, Galatasaray’ın orta saha arayışları ve oyun kurucu eksikliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

OKAN BURUK VE ERDEN TİMUR YALANLADI

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “Galatasaray, Arsenal ve Atletico Madrid’den performans antrenörü getirecekti ama Okan Buruk kabul etmedi” şeklindeki iddialara da açıklık getirildi. Ali Naci Küçük, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

Bu iddialar külliyen yalan. Hem Okan Buruk hem de Erden Timur, bu söylentilerin doğru olmadığını bana açıkça ifade ettiler.
Ancak insanlar buna inanıp Okan Buruk’un yeni girişimlere kapalı olduğunu düşünmeye başladı.

Galatasaray’ın Süper Lig’deki başarılı grafiğine rağmen, Avrupa’da alınan ağır mağlubiyet sonrası takımın üzerine yapılan eleştiriler dikkat çekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

