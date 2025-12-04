Antalyaspor tek golle turladı
Türkiye Kupası'nda Silifke Belediyespor'u 1-0 yenen Antalyaspor, gruplara kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor, 3. Lig ekibi Silifke Belediyespor'a konuk oldu.
ANTALYASPOR TEK GOLLE KAZANDI
Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 19. dakikada Samuel Ballet attı.
Konuk ekipte Tomas Cvancara, 90+1'de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla Antalyaspor, adını gruplara yazdırmayı başardı.
GÜNÜN SONUÇLARI
Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
Yalova FK 0-2 Gaziantep FK
Boluspor 2-1 Kahta 02 Spor
Fethiyespor 4-1 Bandırmaspor
Iğdır FK 3-2 Orduspor 1967
GÜNÜN SON MAÇI ÇORUM FK - ALANYASPOR
Kupada günün son maçında Çorum FK ve Alanyaspor karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.
