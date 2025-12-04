Antalyaspor tek golle turladı

Türkiye Kupası'nda Silifke Belediyespor'u 1-0 yenen Antalyaspor, gruplara kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor, 3. Lig ekibi Silifke Belediyespor'a konuk oldu.

ANTALYASPOR TEK GOLLE KAZANDI

Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 19. dakikada Samuel Ballet attı.

Konuk ekipte Tomas Cvancara, 90+1'de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Antalyaspor, adını gruplara yazdırmayı başardı.

GÜNÜN SONUÇLARI

Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Yalova FK 0-2 Gaziantep FK

Boluspor 2-1 Kahta 02 Spor

Fethiyespor 4-1 Bandırmaspor

Iğdır FK 3-2 Orduspor 1967

GÜNÜN SON MAÇI ÇORUM FK - ALANYASPOR

Kupada günün son maçında Çorum FK ve Alanyaspor karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

