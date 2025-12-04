111 yıllık kulübün başkanı görevi bıraktı

Zor günlerden geçen İzmir'in köklü kulübü Altay'da başkan Sinan Kanlı, görevi bırakma kararı aldı.

3. Lig 4. Grup’ta düşme hattında yer alan Altay’da başkan Sinan Kanlı, kulübün acil ödenmesi gereken borçları ve sportif başarının sağlanamaması nedeniyle görevi bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

BEKLENEN YARDIM GELMEDİ

FIFA’dan gelen dava dosyaları nedeniyle kampanya başlattıklarını ancak beklenen yardımın sağlanmadığını dile getiren Sinan Kanlı, üst üste gelen dosyalara çözüm bulamadıkları için göreve devam etmelerinin doğru olmadığını söyledi.

''HAKKINIZI HELAL EDİN''

Olağanüstü genel kurul kararı alıp görevi teslim edeceklerini belirten başkan Kanlı, “Ben büyük Altay’ı ve büyük Altaylı olmayı çok sevdim. Evladıma Altay adını verdim. Fakat geldiğimiz noktada ayrılıklar da sevdaya dahil. Hakkınızı helal edin Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Kulübü ayakta tutmak için maddi manevi büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Sinan Kanlı, yaptığı harcamaları hibe ederek kulübe alacak yazmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

