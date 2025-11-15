Anadolu Efes'te Shane Larkin şoku

Anadolu Efes'e kaptanı Shane Larkin'den kötü haber geldi.

8 HAFTA YOK!

EuroLeague'de Anadolu Efes'in Bayern Münih ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Shane Larkin, 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Dün oynadığımız Bayern Münih karşılaşmasında sol kasık bölgesinde tendon yaralanması meydana gelen Kaptanımız Shane Larkin, sahalardan yaklaşık 8 hafta uzak kalacak'' ifadeleri kullanıldı.

ANADOLU EFES'İN PERFORMANSI

Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 maça çıkan Anadolu Efes, 6 galibiyet alırken 1 kez mağlup oldu.

EuroLeague'de inişli çıkışlı bir grafik izleyen Anadolu Efes, oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez yenildi.

Anadolu Efes, EuroLeague'de 20 Kasım Perşembe günü Barcelona ile karşılaşacak.