Anadolu Efes'te Shane Larkin şoku
Anadolu Efes'e kaptanı Shane Larkin'den kötü haber geldi.
8 HAFTA YOK!
EuroLeague'de Anadolu Efes'in Bayern Münih ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Shane Larkin, 8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Dün oynadığımız Bayern Münih karşılaşmasında sol kasık bölgesinde tendon yaralanması meydana gelen Kaptanımız Shane Larkin, sahalardan yaklaşık 8 hafta uzak kalacak'' ifadeleri kullanıldı.
ANADOLU EFES'İN PERFORMANSI
Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 maça çıkan Anadolu Efes, 6 galibiyet alırken 1 kez mağlup oldu.
EuroLeague'de inişli çıkışlı bir grafik izleyen Anadolu Efes, oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez yenildi.
Anadolu Efes, EuroLeague'de 20 Kasım Perşembe günü Barcelona ile karşılaşacak.