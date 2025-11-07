Anadolu Efes uzatmalarda yıkıldı

Yayınlanma:
EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk eden Anadolu Efes uzatmalar sonucunda 97-93 mağlup oldu.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaştı.

ANADOLU EFES UZATMALARDA MAĞLUP OLDU

Normal süresi 73-73, birinci uzatma bölümü 84-84 tamamlanan maçta İtalyan ekibi ikinci uzatma bölümü sonunda 97-93 galip geldi.

DETAYLAR

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Marcin Kowalski (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 12, Weiler-Babb 16, Erkan Yılmaz, Smits 6, Ercan Osmani 14, Loyd 9, Cordinier, Dozier 34, Jones 2

EA7 Emporio Armani Milan: Ellis 14, Guduric 13, Shields 24, Leday 25, Booker 2, Mannion 3, Bolmaro 10, Brooks, Ricci, Dunston 4, Sestina 2

1. Periyot: 16-16

Devre: 36-33

3. Periyot: 48-59

Normal süre: 73-73

Birinci uzatma bölümü: 84-84

Beş faulle çıkan: 46.34 Ercan Osmani (Anadolu Efes)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

