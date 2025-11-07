Anadolu Efes uzatmalarda yıkıldı
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaştı.
ANADOLU EFES UZATMALARDA MAĞLUP OLDU
Normal süresi 73-73, birinci uzatma bölümü 84-84 tamamlanan maçta İtalyan ekibi ikinci uzatma bölümü sonunda 97-93 galip geldi.
DETAYLAR
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Marcin Kowalski (Polonya)
Anadolu Efes: Larkin 12, Weiler-Babb 16, Erkan Yılmaz, Smits 6, Ercan Osmani 14, Loyd 9, Cordinier, Dozier 34, Jones 2
EA7 Emporio Armani Milan: Ellis 14, Guduric 13, Shields 24, Leday 25, Booker 2, Mannion 3, Bolmaro 10, Brooks, Ricci, Dunston 4, Sestina 2
1. Periyot: 16-16
Devre: 36-33
3. Periyot: 48-59
Normal süre: 73-73
Birinci uzatma bölümü: 84-84
Beş faulle çıkan: 46.34 Ercan Osmani (Anadolu Efes)