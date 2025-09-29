Amedspor'a Vanspor şoku
1. Lig'in 8. haftasında Vanspor sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleden ev sahibi ekip, 3-0’lık üstünlükle ayrıldı.
Vanspor’a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Regis, 84. dakikada Bekir Can Kara ve 90+7’de Medeni Bingöl kaydetti.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 12 puana ulaşan Vanspor, 9. sıraya yerleşti. 13 puandaki Amedspor ise 7. sırada yer aldı.
DETAYLAR
Hakemler: Burak Pakkan, Çağrı Yıldırım, Oğuzhan Yazır
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Erdi Dikmen, Nabi Oulare, Lucas, Jefferson (Dk. 88 Erdem Seçgin), Mehmet Manış (Dk. 46 Regis), Sabahattin Destici, Mehmet Özcan, Vlachomitros (Dk. 46 Bekir Can Kara), Traore (Dk. 82 Jevsenak), Cedric (Dk. 90+4 (Medeni Bingöl)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Alberk Koç (Dk. 86 Hasan Ali Kaldırım), Sinan Kurt (Dk. 69 Traore), Moreno, Oktay Aydın (Dk. 78 Poko), Dia Saba, Afena Gyan (Emrah Başsan), Diagne (Dk. 85 Çekdar Orhan)
