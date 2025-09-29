Amedspor'a Vanspor şoku

Amedspor'a Vanspor şoku
Yayınlanma:
Amedspor'u konuk eden Vanspor sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

1. Lig'in 8. haftasında Vanspor sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleden ev sahibi ekip, 3-0’lık üstünlükle ayrıldı.

Vanspor’a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Regis, 84. dakikada Bekir Can Kara ve 90+7’de Medeni Bingöl kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 12 puana ulaşan Vanspor, 9. sıraya yerleşti. 13 puandaki Amedspor ise 7. sırada yer aldı.

kgnhg.jpg

DETAYLAR

Hakemler: Burak Pakkan, Çağrı Yıldırım, Oğuzhan Yazır

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Erdi Dikmen, Nabi Oulare, Lucas, Jefferson (Dk. 88 Erdem Seçgin), Mehmet Manış (Dk. 46 Regis), Sabahattin Destici, Mehmet Özcan, Vlachomitros (Dk. 46 Bekir Can Kara), Traore (Dk. 82 Jevsenak), Cedric (Dk. 90+4 (Medeni Bingöl)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Alberk Koç (Dk. 86 Hasan Ali Kaldırım), Sinan Kurt (Dk. 69 Traore), Moreno, Oktay Aydın (Dk. 78 Poko), Dia Saba, Afena Gyan (Emrah Başsan), Diagne (Dk. 85 Çekdar Orhan)

AKP'li Ahmet Metin Genç ve Erman Toroğlu'na ceza: Fenerbahçe'nin şikayeti sonuç verdiAKP'li Ahmet Metin Genç ve Erman Toroğlu'na ceza: Fenerbahçe'nin şikayeti sonuç verdi

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
Spor
Fenerbahçe ters köşe yaptı: Şaşırtan Gökhan Gönül kararı
Fenerbahçe ters köşe yaptı: Şaşırtan Gökhan Gönül kararı
Beşiktaş seçime gidiyor: Tarih açıklandı
Beşiktaş seçime gidiyor: Tarih açıklandı
AKP'li Ahmet Metin Genç ve Erman Toroğlu'na ceza: Fenerbahçe'nin şikayeti sonuç verdi
AKP'li Ahmet Metin Genç ve Erman Toroğlu'na ceza: Fenerbahçe'nin şikayeti sonuç verdi