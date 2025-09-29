AKP'li Ahmet Metin Genç ve Erman Toroğlu'na ceza: Fenerbahçe'nin şikayeti sonuç verdi

AKP'li Ahmet Metin Genç ve Erman Toroğlu'na ceza: Fenerbahçe'nin şikayeti sonuç verdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Erman Toroğlu'na 222 sayılı kanun kapsamında ceza verildi.

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun yaptığı şikayet üzerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Erman Toroğlu’na ceza verildi.

AHMET METİN GENÇ VE ERMAN TOROĞLU’NA CEZA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eski hakem Erman Toroğlu 6222 sayılı kanun kapsamında cezalandırıldı. Ahmet metin Genç’e para cezası verilirken Erman Toroğlu’na 1 yıl seyirden men cezası verildi.

Ali Koç'tan AKP'li başkana sert cevap: Terör örgütü gibi konuşuyorAli Koç'tan AKP'li başkana sert cevap: Terör örgütü gibi konuşuyor

NE OLMUŞTU?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesinin ardından yaptığı paylaşımda sarı-lacivertlileri şike ile suçlamıştı. Ahmet Metin Genç paylaşımında "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" sözlerini sarf etmişti.

ekran-goruntusu-2025-09-29-192806.png

Eski hakem Erman Toroğlu ise Fenerbahçe’ye transferi ile gündem olan Kerem Aktürkoğlu için milli takım kampı sırasında sert sözler sarf etmişti.

Kaynak:Cumhuriyet

Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
Spor
Fenerbahçe ters köşe yaptı: Şaşırtan Gökhan Gönül kararı
Fenerbahçe ters köşe yaptı: Şaşırtan Gökhan Gönül kararı
Beşiktaş seçime gidiyor: Tarih açıklandı
Beşiktaş seçime gidiyor: Tarih açıklandı