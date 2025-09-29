AKP'li Ahmet Metin Genç ve Erman Toroğlu'na ceza: Fenerbahçe'nin şikayeti sonuç verdi

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun yaptığı şikayet üzerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Erman Toroğlu’na ceza verildi.

AHMET METİN GENÇ VE ERMAN TOROĞLU’NA CEZA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eski hakem Erman Toroğlu 6222 sayılı kanun kapsamında cezalandırıldı. Ahmet metin Genç’e para cezası verilirken Erman Toroğlu’na 1 yıl seyirden men cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesinin ardından yaptığı paylaşımda sarı-lacivertlileri şike ile suçlamıştı. Ahmet Metin Genç paylaşımında "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" sözlerini sarf etmişti.

Eski hakem Erman Toroğlu ise Fenerbahçe’ye transferi ile gündem olan Kerem Aktürkoğlu için milli takım kampı sırasında sert sözler sarf etmişti.